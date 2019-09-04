Семь человек погибли от урагана «Дориан» на Багамах

По крайней мере семь человек, включая семилетнего ребенка, стали жертвами урагана «Дориан», обрушившегося на Багамские острова, сообщает Associated Press.

По данным местных властей, число погибших еще может возрасти. Ураган уничтожил и повредил тысячи домов и общественных учреждений. Окончательный ущерб еще не установлен. «Мы находимся в эпицентре одного из крупнейших национальных кризисов в истории страны», — заявил премьер-министр островного содружества Хьюберт Миннис.

Ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, достигал максимальной, пятой категории по , когда 2 сентября обрушился на Багамские острова.

В настоящее время он ослаб до второй категории. Из-за приближения «Дориана» в США была объявлена эвакуация в прибрежных районах трех штатов. В четырех штатах сохраняется режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением «Дориана».