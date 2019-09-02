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«Пожалуйста, молитесь за нас!» Разрушительный ураган «Дориан» прошел через Багамские острова и приближается к Флориде
2 минуты
12:40, 2 сентября 2019
Через Багамские острова прошел мощный ураган «Дориан». Скорость ветра достигала 256 километров в час. Большинство местных жителей и туристов переждали ураган в убежищах. По данными властей Багам,
сообщает AP
, жертв удалось избежать, однако материальный ущерб огромен. «Дориан» движется в сторону штата Флорида, ожидается, что он в ближайшее время достигнет американского побережья. Во Флориде, а также в прибрежных районах Южной Каролины и Джорджии
объявлена эвакуация
. Жителей этих штатов призывают
особо внимательно следить
за информацией экстренных служб.
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