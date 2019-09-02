В Джорджии, Южной Каролине и Флориде объявлена эвакуация из-за приближения урагана «Дориан»

Губернаторы трех американских штатов — Джорджии, Южной Каролины и Флориды — распорядились провести обязательную эвакуацию жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана «Дориан».

Как сообщает Associated Press, только в Южной Каролине эвакуация затронет более 800 тысяч человек. Во всех трех штатах, а также в Северной Каролине, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории по . Ураган уже обрушился на Багамские острова. Известно как минимум об одном погибшем. Ожидается, что побережья США «Дориан» достигнет к вечеру 2 сентября.

Из-за приближения урагана «Дориан» президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.