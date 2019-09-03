«Ведомости» узнали об отказе России от выпуска «укороченных» суперджетов. Минпромторг это отрицает

От планов выпуска укороченной версии суперджета — SSJ 75 на 75 мест — решено отказаться, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, включая совладельца S7 Group Владислава Филева.

О том, что разработка SSJ 75 не будет продолжена, было объявлено в августе на совещании по развитию региональной авиации, рассказали собеседники издания. По словам Филева, один из руководителей Минпромторга объяснил отказ от «укороченных» суперджетов тем, что на них нет спроса. По данным издания, доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров.

Отказ от SSJ 75 подтвердил «Ведомостям» и источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации.

S7, напоминают «Ведомости», в 2018 году подписала предварительное соглашение о покупке 75 «укороченных» суперджетов. Поставки самолетов ожидались в 2023 году.

В свою очередь в пресс-службе Минпромторга заявили «Ведомостям», что информация об отказе от SSJ 75 не соответствует действительности. «В будущем при условии наличия развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск укороченной коммерческой версии», сообщила пресс-служба Минпромторга.

SSJ 100 — российский ближнемагистральный самолет, серийное производство которого началось в 2011 году.

Крупнейший эксплуатант суперджетов — «Аэрофлот». Суперджеты входили в авиапарки нескольких зарубежных авиакомпаний, однако почти все они сейчас эти самолеты не используют.

В мае SSJ 100 потерпел крушение при посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли более 40 человек. После крушения SSJ 100 выдвигались версии, что причиной пожара, из-за которого после аварийной посадки погибли люди, могла стать конструкция SSJ 100. Минтранс не стал останавливать полеты суперджетов до выяснения причин катастрофы, а «Аэрофлот» решил не отказываться от планов купить еще 100 таких самолетов.