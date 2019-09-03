Работа британского уличного художника Бэнкси похищена в Париже.

Как сообщает Le Parisien, в ночь на 2 сентября неизвестные вырезали граффити, нанесенное на заднюю сторону металлического щита-указателя подземной автостоянки Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.

На рисунке была изображена крыса с шарфом на морде и ножом-резаком в лапах. Это граффити анонимный художник сделал в июне 2018 года и опубликовал в своем инстаграме. Бэнкси посвятил рисунок 50-летию со дня студенческих протестов в Париже в 1968 году. По мнению художника, именно тогда зародилось уличное трафаретное искусство.

Это уже вторая кража произведений Бэнкси с начала 2019 года в Париже. В январе неизвестные срезали его граффити, нанесенное на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан».