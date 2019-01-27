В Париже похитили работу Бэнкси памяти жертв теракта в «Батаклане»

Граффити уличного художника Бэнкси, нанесенное на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан» в Париже, похищено неизвестными злоумышленниками.

Рисунок был сделан в июне 2018 года в память о жертвах теракта в «Батаклане».

«Сегодня нами движет глубокое негодование. Работа Бэнкси — символ созерцания, принадлежащий всем гражданам мира — была украдена», — говорится на странице концертного зала в фейсбуке. В заявлении подчеркивается, что граффити Бэнкси умышленно оставалось в свободном доступе на улице, поскольку только в таком виде оно имело смысл.

Преступники, похитившие работу, попали на камеры видеонаблюдения. Французская полиция возбудила уголовное дело о краже со взломом.

13 ноября 2015 года в Париже произошла спланированная серия нападений, в результате которых погибли 130 человек и более 350 человек получили ранения. Террористы захватили заложников в зале «Батаклан», напали на несколько кафе, а также устроили взрывы возле стадиона Стад-де-Франс во время футбольного матча. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».