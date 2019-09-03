В Москве задержаны глава Либертарианской партии Сергей Бойко, активист Марк Гальперин и оппозиционер Александр Соловьев

Обновлено. Задержан незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев. Это связано с его участием в акции 31 августа, сообщает «МБХ медиа».

За участие в несогласованной протестной акции, прошедшей 31 августа в Москве, задержаны глава Либертарианской партии Сергей Бойко и активист Марк Гальперин, сообщает «ОВД-Инфо».

Бойко, по данным «ОВД-Инфо», обвиняют в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), а Гальперина — в участии в ней.

2 сентября московская полиция заявила, что по факту прошедшей 31 августа акции возбуждено административное дело по статье 20.2 КоАП РФ. В тот же день в рамках этого административного дела были задержаны: сотрудник ФБК Николай Ляскин, юрист ФБК Любовь Соболь и журналист Илья Азар. Все они были отпущены из ОВД после составления протоколов о нарушении правил проведения митингов.