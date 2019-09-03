Уральскому пенсионеру назначили 20 тысяч рублей штрафа. Он хотел установить памятную доску Ричарду Никсону

Суд в Ревде (Свердловская область) оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Петра Кикилыка, который хотел установить в Дегтярске табличку в память о визите в город президента США Ричарда Никсона в 1959 году. Об этом сообщает Znak.com.

Суд решил, что Кикилык организовал в Дегтярске несанкционированный митинг для установки таблички. Пенсионера признали виновным в . Назначенный ему штраф — минимальное наказание, предусмотренное за такое правонарушение.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Защита Кикилыка подала апелляционную жалобу на него в Свердловский областной суд.

Петра Кикилыка задержали в Дегтярске 13 июля. Он и его единомышленники пытались установить табличку Ричарду Никсону на фасаде одного из городских зданий. Они заявили, что это поможет улучшению отношений России и США и привлечет в город туристов.

На Кикилыка составили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Его оставили на ночь в отделе полиции соседнего с Дегтярском города Ревда, а на следующий день привезли в суд. Однако в суде нашли ошибки в протоколе. Они были устранены только в конце августа.

Ричард Никсон посетил Дегтярск в 1959 году в качестве вице-президента США. В Дегтярске утверждают, что Никсон также жил в городе в 1920-х годах: его родители якобы работали на местном руднике как представители иностранной фирмы. В англоязычных версиях биографии Никсона этот факт не упоминается.