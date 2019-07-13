В Свердловской области задержан пенсионер, который хотел установить памятную доску Ричарду Никсону

В Дегтярске (Свердловская область) полиция задержала 75-летнего Петра Кикилыка, который организовал установку таблички в память о визите в город президента США Ричарда Никсона в 1959 году. Об этом ОВД-Инфо сообщил правозащитник Сергей Зыков.

По словам правозащитника Анатолия Свечникова, на Кикилыка составили протокол об . Судебное заседание по делу пенсионера пройдет 14 июля; на ночь его оставили в полиции.

Издание «Между строк» сообщило, что памятную доску планировалось повесить на фасаде здания Дегтярского рудоуправления, которое посещал Никсон. Мероприятие хотела провести «инициативная группа» горожан, которые считают, что табличка будет способствовать улучшению отношений России и США и привлечет в город туристов. В администрации Дегтярска заявили, что не давали разрешения на установку доски.

В 1959 году Ричард Никсон посетил Дегтярск во время официального визита в СССР в качестве вице-президента США.

В Дегтярске утверждают, что Ричард Никсон в 1920-х годах жил в городе с родителями, которые работали на местном руднике в качестве представителей английской фирмы «Лена Голдфилдс». В англоязычных версиях биографии Никсона этот факт не упоминается.