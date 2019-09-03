Следствие предъявило новое обвинение бывшему владельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову. Он проходит по делу о хищении денег у Сбербанка

Главе нефтяной компании «Новый поток», бывшему владельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Эту информацию РБК подтвердил его адвокат Тимур Хутов.

Первым о новом обвинении Музарова сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей.

В июле 2019 года Дмитрия Мазурова арестовали по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен не вернул Сбербанку кредит на сумму 29 миллионов долларов.

Дело против Мазурова было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. Компания Мазурова «Новый поток» обвинила Сбербанк в давлении на бизнесмена с помощью силовиков.