Бывший директор Антипинского НПЗ, ставший фигурантом уголовного дела, потребовал от завода «золотой парашют»

Бывший гендиректор Геннадий Лисовиченко потребовал от предприятия 10 миллионов долларов в виде бонусов и еще 1,9 миллиона в виде штрафов и пеней. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск Лисовиченко в Ленинский районный суд Тюмени.

Согласно карточке дела на сайте суда, иск был подан в июне. Лисовиченко утверждает, что завод должен был выплатить ему бонусы до 15 ноября 2018 года. Он приложил к иску копию протокола совета директоров, на котором ему утвердили вознаграждение, и приказ о премировании. На Антипинском НПЗ заявили, что у них отсутствуют указанные в иске протоколы, а приказ о премировании Лисовиченко подписал сам за день до увольнения.

Геннадий Лисовиченко возглавлял Антипинский НПЗ на протяжении 14 лет, до ноября 2018 года. В июле 2019-го против него было возбуждено уголовное дело о . Лисовиченко заподозрили в заключении заведомо невыгодного договора, который нанес заводу ущерб в более чем 35 миллионов рублей. 22 июля следствие сообщило, что Лисовиченко скрылся за границей, его объявят в международный розыск.

Осенью 2018 года руководство Антипинским НПЗ фактически перешло к Сбербанку — крупнейшему кредитору завода, которому предприятие задолжало около трех миллиардов долларов. К маю 2019 года банк официально стал основным владельцем НПЗ.

В июле основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова арестовали по обвинению в хищении кредитных средств у Сбербанка. Дело против него было возбуждено по заявлению главы банка Германа Грефа. Компания Мазурова «Новый поток» обвинила Сбербанк в давлении на бизнесмена с помощью силовиков.