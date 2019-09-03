Коммунисты подали заявки на три митинга в Москве после выборов в Мосгордуму

Московское отделение КПРФ подало в мэрию заявку на проведение трех митингов 9,10 и 14 сентября, посвященных итогам выборов в Мосгордуму.

Как сообщил «Коммерсанту» секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин, коммунисты намерены провести акции на Пушкинской площади или площади Революции. Ответа от мэрии заявители пока не получили.

По данным «Дождя», московские коммунисты также намерены поддержать оппозиционера Алексея Навального, призывающего голосовать на выборах 8 сентября против кандидатов от «Единой России».

2 сентября в мэрию было подано уведомление о митинге на проспекте Сахарова 14 сентября от представителей «Партии перемен» незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова.

Протестные акции за свободные и честные выборы проходят в Москве по призыву незарегистрированных кандидатов в городскую думу с середины июля. Мэрия не согласовала большинство акций, многие из них заканчивались массовыми задержаниями. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

31 августа в Москве прошло несогласованное шествие, оно обошлось без задержаний. 2 сентября полиция объявила об административном деле по следам этой акции. Вечером в понедельник были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Николай Ляскин, а также журналист Илья Азар, принимавшие участие в шествии. На них составили административные протоколы, после чего отпустили из полиции.