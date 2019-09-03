Фигуранты «московского дела» Костенок, Абаничев, Конон и Барабанов вышли на свободу. С Костенка сняли обвинения, хотя он признал вину

Обвиняемые по «московскому делу» Сергей Абаничев и Валерий Костенок, в отношении которых прекратили уголовное преследование, вышли из изолятора временного содержания по Северному административному округу Москвы. Об этом сообщает «Новая газета».

Ожидается, что сегодня также выйдут на свободу Даниил Конон и Владислав Барабанов — еще двое фигурантов «московского дела», с которых также сняли обвинения.

Обновлено. Конон и Барабанов вышли на свободу.

3 сентября Следственный комитет заявил о прекращении уголовного преследования пяти фигурантов «московского дела»: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В их действиях не нашли состава преступления.

Васильева освободили из изолятора в середине августа. Он провел в ИВС несколько дней. Ему не разрешили взять в камеру инсулин (у Васильева диабет), из-за чего он попал в больницу.

Дело в отношении Костенка закрыли, несмотря на то, что он признал вину.