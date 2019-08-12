ОНК: фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева освободили из изолятора

Режиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по в Москве, освобожден из изолятора временного содержания после истечения срока задержания. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«В настоящее время Васильев освобожден, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства», — заявил он.

10 августа Васильев, у которого диагностирован диабет, попал в больницу с повышенным уровнем глюкозы. До этого ночью его отправили в камеру ИВС, не позволив, как писал проект «ОВД-Инфо», взять с собой инсулин и глюкометр для измерения глюкозы.

11 августа Басманный суд должен был рассмотреть ходатайство Следственного комитета об аресте Васильева, но в его отсутствие делать это отказался. Позже СК сообщил, что подозреваемый выписан из больницы.