В Москве пройдет благотворительный аукцион в поддержку фигурантов «московского дела»

«Правозащита Открытки» организует в Москве благотворительный аукцион в поддержку фигурантов « », обвиняемых в массовых беспорядках.

На аукционе, который состоится 4 сентября, будет продаваться сувенирная продукция, а также специальные лоты от групп Pussy Riot и «Кровосток», юриста ФБК Любови Соболь, брата политика Алексея Навального Олега Навального, организатора «Монстрации» Артема Лоскутова и других медийных личностей.

Все собранные средства будут переданы близким обвиняемых по «московскому делу».