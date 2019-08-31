В Москве началось шествие против политических репрессий и в поддержку сестер Хачатурян
В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий. Демонстранты рассчитывают пройти по бульварам до Пушкинской площади.
В шествии также участвуют люди, выступающие в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Как видно в трансляции «МБХ медиа», участники акции кричат «Свободу сестрам Хачатурян» и «Свободу политзаключенным».
По оценке корреспондента «Медузы», в шествии участвуют несколько тысяч человек.
Власти Москвы ранее несколько раз отказывались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян, заявленный как «Марш сестер».
После акций за свободные выборы в Мосгордуму СК возбудил несколько уголовных дел в отношении протестующих. Самым крупным стало «московское дело», возбужденное после акции 27 июля по статьям о массовых беспорядках и применении насилия против полицейских.