В Москве началось шествие против политических репрессий и в поддержку сестер Хачатурян

В Москве на Чистых прудах началось несанкционированное шествие против политических репрессий. Демонстранты рассчитывают пройти по бульварам до Пушкинской площади.

В шествии также участвуют люди, выступающие в поддержку , обвиняемых в убийстве своего отца. Как видно в трансляции «МБХ медиа», участники акции кричат «Свободу сестрам Хачатурян» и «Свободу политзаключенным».

Шествие по бульварам. Москва. 31 августа 2019 года. Прямая трансляция МБХ медиа

По оценке корреспондента «Медузы», в шествии участвуют несколько тысяч человек.

Власти Москвы ранее несколько раз отказывались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян, заявленный как «Марш сестер».

После акций за свободные выборы в Мосгордуму СК возбудил несколько уголовных дел в отношении протестующих. Самым крупным стало «московское дело», возбужденное после акции 27 июля по статьям о массовых беспорядках и применении насилия против полицейских.

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