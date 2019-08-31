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Протестное шествие в Москве — вообще без задержаний. Как это было

Что: несогласованная акция протеста в формате шествия

Где: от Чистых прудов до Пушкинской площади в Москве

Сколько участников: по данным ГУ МВД — 750 человек; по оценкам корреспондента «Медузы» — несколько тысяч

Задержания: в Петербурге — три человека, в Москве никого не задержали

Альтернатива от мэрии Москвы: фестиваль «PRO Лето» с Ольгой Бузовой и Тимой Белорусских

Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. Телеграм «Апологии Протеста»

Михаил Зеленский

Остатки протестующих гуляют по Чистым прудам. А мы на этом завершаем сегодняшний онлайн. Если вдруг что-то еще случится, мы сразу расскажем.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Шествие пришло на Чистые пруды, откуда и начиналось сегодня днем, передает «Медиазона».

Михаил Зеленский

Те протестующие, которые шли по Садовому, дошли до Сахарова. ОМОН не пустил их на концерт. Поэтому они повернули в центр — снова к Чистым прудам.

Михаил Зеленский

Полицейские перестали предупреждать собравшихся на Пушкинской площади. Машина с громкоговорителем уехала.

Михаил Зеленский

На самом деле не надо писать ничего не плакатах, за это предусмотрен штраф 500-1000 рублей.

Михаил Зеленский

Теперь шествие собирается двигаться к проспекту Сахарова, пишет «Медиазона».

Михаил Зеленский

По оценкам корреспондента «Дождя» Марии Борзуновой, по Садовому кольцу продолжают идти несколько сотен человек. Они скандируют лозунги, но идут по тротуару, останавливаясь на светофорах, чтобы пропустить машины.

Михаил Зеленский

На Пушкинской уже совсем мало людей (самое время для съемок репортажа ВГТРК).

Кристина Сафонова / «Медуза»
Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Небольшая группа протестующих вышла с Петровки на Садовое кольцо (Садовая-Каретная) и идет по обочине на восток — в сторону Цветного бульвара.

Михаил Зеленский

«Даже канатоходец устал и сидит на веревке», — описывает корреспондент «Медузы» ситуацию на проспекте Сахарова.

Михаил Зеленский

По Петровке несут в том числе транспарант о 31-й статье Конституции. Видимо, это «Другая Россия».

Михаил Зеленский

При этом на Пушкинской площади люди продолжают преследовать корреспондента ВГТРК.

Михаил Зеленский

Активисты не пошли по бульварам, а свернули к Петровке, 38 — зданию главного управления МВД по Москве.

Михаил Зеленский

Часть людей пошли с Пушкинской площади обратно в сторону Чистых прудов, передает «Дождь».

Михаил Зеленский

На акции солидарности в Петербурге задержали в общей сложности троих человек.

Михаил Зеленский

Мэр Москвы Сергей Собянин, как всегда, на своей волне.

Михаил Зеленский

Корреспондент «Медузы» условно делит протестующих на Пушкинской площади на три группы:

  • «тупят» в телефоны,
  • тусуются у памятника,
  • бегают за корреспондентом ВГТРК Ярославом Красиенко.
Михаил Зеленский

Алексей Навальный сегодня не участвовал в акции, вот его оценка.

Михаил Зеленский

Хотя концерт на Сахарова официально заканчивается в 20:00, полицейские у рамок уже шутят, что все закончилось. Люди массово покидают проспект, передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

Корреспонденту ВГТРК Ярославу Красиенко мешают работать, бросая деньги под ноги.

Саша Горохова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Девушка, рассказывавшая «Дождю» про этот плакат (в центре справа), сказала, что пока учится в школе.

Саша Горохова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Зрители концерта на проспекте Сахарова также начали постепенно расходиться, передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

На Пушкинской площади развернули транспарант с полным текстом 31-й статьи Конституции, посвященной свободе собраний.

Михаил Зеленский

«Площадку последнего летнего фестиваля „PRO лето“ на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тысяч человек», — пишет мэрия Москвы. Напомним, что на прошлый митинг, по данным мэрии, пришли более 100 тысяч человек. Сегодняшнее мероприятие уже не освещается в прямом эфире, хотя там и выступают звезды первой величины.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Оцепление по бокам Пушкинской площади снято. «Давно сели в автозак и уехали», — передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

Любовь Соболь поблагодарила всех за протест. Видимо, она больше не будет сегодня участвовать в акции.

Михаил Зеленский

«Танцуй под Бузову!»

Михаил Зеленский

А на Пушкинской площади снова корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко.

Михаил Зеленский

«Медиазона» пишет, что протестующие, которые пошли в центр, вышли на Новый Арбат.

Михаил Зеленский

На проспекте Сахарова, тем временем, выступает Ольга Бузова.

Михаил Зеленский

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не согласен. Говорит, что там полторы тысячи.

Михаил Зеленский

«В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимает участие около 750 человек», — отчиталось ГУ МВД.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Полиция через мегафон объявила, что шествие завершилось. Просят покинуть площадь.

Михаил Зеленский

Вот такие шокеры.

Саша Горохова / «Медуза»
Михаил Зеленский

У росгвардейцев на Пушкинской имена срезаны с сумок. Некоторые взяли в руки электрошокеры «и поигрывают ими», передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

Соболь спускается в метро на эскалаторе, там скандируют «Путин — вор!».

Михаил Зеленский

От перекрытой Манежной площади протестующие повернули на Моховую, передает «Медиазона».

Михаил Зеленский

Любовь Соболь спустилась в подземный переход, заходит в метро.

Михаил Зеленский

Корреспондент «Медузы» передает, что Пушкинскую площадь, судя по всему, оцепляют со всех сторон. На предыдущих акциях тоже использовали такую тактику. После этого начинались задержания.

Михаил Зеленский

Около 300 человек подошли к Манежной площади, передает «Медиазона».

Михаил Зеленский

Вокруг Пушкинской площади больше десятка полицейских автобусов и автозаков.

Михаил Зеленский

Около мэрии все разбежались, теперь там только отряд Росгвардии.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Часть протестующих успела выйти на Тверскую и сейчас собралась у мэрии, передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

Корреспонденты «Медузы» отмечают, что стала очень плохо работать мобильная связь.

Михаил Зеленский

Ведущие «Дождя» отмечают, что оцепление Росгвардии, вопреки обыкновению, не в полном обмундировании для разгона акций. Они просто в бронежилетах и кепках. Без шлемов и щитков на руках и ногах.

Михаил Зеленский

Вот как это выглядит.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Цепочка ОМОН выстраивается по Страстному бульвару — от Тверской до кинотеатра «Россия».

Михаил Зеленский

Росгвардия перекрывает выход с Пушкинской площади в сторону Тверской улицы.

Михаил Зеленский

Люди продолжают скандировать около памятника Александру Пушкину.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

К Пушкинской площади подъехали автозаки.

Михаил Зеленский

На Пушкинской площади полиция просит протестующих разойтись.

Михаил Зеленский

Пушкинская заполнена примерно так.

Саша Горохова / «Медуза»
Михаил Зеленский

А на сцену проспекта Сахарова вышел Тима Белорусских!

Михаил Зеленский

Часть протестующих начала выходить на Тверскую, передает корреспондент «Медузы».

Михаил Зеленский

Плакат потом подняли и снова растянули.

Михаил Зеленский

На Пушкинскй площади какая-то потасовка. Кто-то сорвал розовый транспарант в поддержку сестер Хачатурян.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Протестующие выходят на Пушкинскую площадь — финальную точку заявленного маршрута.

Михаил Зеленский

Стоит отметить, что корреспонденты «Медузы» не увидели ни на одном из бульваров фестивалей «Цветочный джем» или подготовку к Дню знаний. Хотя мэрия утверждала, что все бульвары будут настолько заняты, что шествие невозможно.

Михаил Зеленский

А вот и активисты провластного «Недопускай».

Михаил Зеленский

По версии Baza, полиции дали команду действовать максимально вежливо и задерживать только «в случае явных нарушений правопорядка».

Михаил Зеленский

На Пушкинской площади вообще не видно полиции, никаких перекрытий.

Саша Горохова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Вышли на Трубную площадь.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

В акции участвуют все лидеры формального и неформального протеста. Полиция пока не реагирует вообще никак.

Михаил Зеленский

«Смотрите, какое знакомое место! Это центр сбора подписей, в котором я жила в подвале, пока держала голодовку», — говорит Соболь (через несколько минут после этой записи).

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Протестующие уже дошли до Рождественского бульвара — он выходит на Трубную площадь (середину маршрута).

Михаил Зеленский

Полиция не мешает протестующим, но следит, чтобы те не выходили на проезжую часть. В мегафон полиция объявляет, что не надо выходить на дорогу.

Григорий Сысоев / Sputnik / Scanpix / LETA
Михаил Зеленский

К протестующим примкнули в том числе активисты, выступающие в защиту сестер Хачатурян.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

По оценке корреспондента «Медузы», в шествии участвуют несколько тысяч человек — от начала колонны не видно ее хвоста.

Михаил Зеленский
Михаил Зеленский

Любовь Соболь тоже там.

Михаил Зеленский

Собравшиеся на Чистых прудах начали шествие по бульварам.

Михаил Зеленский

Напротив сцены на проспекте Сахарова канатоходец!

Анна Боброва / «Медуза»
Михаил Зеленский

На Чистых прудах люди скандируют «Пойдем!» и «Мы здесь власть!».

Михаил Зеленский

Корреспондент «Медиазоны» увидел у метро Красные ворота (рядом с Сахарова) человека с табличкой с цифрой пять. Вокруг него собирались люди. «После этого молодой человек с табличкой потребовал от корреспондента „Медиазоны“ удалить его фотографию с телефона, а затем стал бежать за журналистом. В итоге корреспондент „Медиазоны“ скрылся в переходе», — пишет издание.

Михаил Зеленский

«Вышел первый певец — видимо, разогрев. Его никто не знает, никто не хлопал», — передает наш корреспондент с Сахарова.

Михаил Зеленский

Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский тоже пришел на Чистые пруды.

Михаил Зеленский

Постоянная рубрика «Сгон бюджетников и студентов на провластную акцию».

Михаил Зеленский

На Чистые пришел незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, передает наш корреспондент.

Михаил Зеленский

Самый известный сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД Алексей Окопный тоже пришел на акцию.

Чем он занимается вообще?

Михаил Зеленский

У памятника Грибоедову на Чистых прудах народу прибавилось.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

На проспекте Сахарова, как передает наш корреспондент, начинают собираться люди. Много молодежи, но есть и группы людей, которые будто бы кого-то ждут. Сам концерт начнется в 15:00.

Михаил Зеленский

На Чистых прудах вторая пикетчица.

Кристина Сафонова / «Медуза»
Михаил Зеленский

Группа мониторинга сообщает о небольшом снижении качества работы сети «Мегафона» в районе акции в Москве.

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
Михаил Зеленский

Сегодня за два часа до начала шествия в Москве задержали двух активистов «Другой России» Дмитрия Андрианова и Сергея Семенова — они вывесили на департаменте региональной безопасности мэрии (отвечает за согласование массовых акций) баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!».

Михаил Зеленский

В эфире «Дождя», между тем, зарегистрированный (!) кандидат в Мосгордуму Михаил Конев. Как мы уже писали ранее, формально он идет против проректора НИУ ВШЭ Валерии Касамары в 45-м округе, но в эфире Первого канала открыто выступал против снятого кандидата Ильи Яшина. Конев, в частности, написал заявление об использовании Яшиным админресурса на выборах. Оно стало одним из поводов для отказа в регистрации.

Михаил Зеленский

В Петербурге сегодня тоже пикеты в поддеркжу фигурантов «московского дела».

Павел Мерзликин / «Медуза»
Михаил Зеленский

На Чистых прудах — автозаки…

Кристина Сафонова / «Медуза»

А буквально в нескольких сотнях метров на проспекте Сахарова — фудтраки с бургерами.

Михаил Зеленский

«МБХ медиа» передает переговоры полицейских:

— Что-то войск нет.

— Они будут на месте, не переживай.

Михаил Зеленский

Корреспондент «Дождя» Мария Борзунова рассказывает, что от Трубной площади до Чистых прудов пока проход свободный.

Михаил Зеленский

Традиционно мэрия Москвы подготовила ответ на протестные акции. Сегодня на проспекте Сахарова пройдет фестиваль «PRO Лето». Вот кто там выступит.

Михаил Зеленский

В эфире «Дождя» показывают одиночные пикеты провластного Национально-освободительного движения на Пушкинской площади с плакатами «Майдану — нет, оккупации — нет».

Михаил Зеленский

А к Пушкинской площади еще вчера подогнали водометы! Их никогда не использовали на протестных акциях.

Михаил Зеленский

Рядом уже дежурит полиция.

Антон Андриенко для «Медузы»
Михаил Зеленский

Шествие запланировано на 14:00 от Чистых прудов до Пушкинской площади. Вот как сейчас у памятника Грибоедову на Чистых.

Антон Андриенко для «Медузы»
Михаил Зеленский

Добрый день! Сегодня в Москве ожидается несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Оно посвящено «московскому делу» о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.

Вот что надо знать о «московском деле»