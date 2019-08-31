Протестное шествие в Москве — вообще без задержаний. Как это было
Что: несогласованная акция протеста в формате шествия
Где: от Чистых прудов до Пушкинской площади в Москве
Сколько участников: по данным ГУ МВД — 750 человек; по оценкам корреспондента «Медузы» — несколько тысяч
Задержания: в Петербурге — три человека, в Москве никого не задержали
Альтернатива от мэрии Москвы: фестиваль «PRO Лето» с Ольгой Бузовой и Тимой Белорусских
Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. Телеграм «Апологии Протеста»
Остатки протестующих гуляют по Чистым прудам. А мы на этом завершаем сегодняшний онлайн. Если вдруг что-то еще случится, мы сразу расскажем.
Шествие пришло на Чистые пруды, откуда и начиналось сегодня днем, передает «Медиазона».
Те протестующие, которые шли по Садовому, дошли до Сахарова. ОМОН не пустил их на концерт. Поэтому они повернули в центр — снова к Чистым прудам.
Полицейские перестали предупреждать собравшихся на Пушкинской площади. Машина с громкоговорителем уехала.
На самом деле не надо писать ничего не плакатах, за это предусмотрен штраф 500-1000 рублей.
Теперь шествие собирается двигаться к проспекту Сахарова, пишет «Медиазона».
По оценкам корреспондента «Дождя» Марии Борзуновой, по Садовому кольцу продолжают идти несколько сотен человек. Они скандируют лозунги, но идут по тротуару, останавливаясь на светофорах, чтобы пропустить машины.
На Пушкинской уже совсем мало людей (самое время для съемок репортажа ВГТРК).
Небольшая группа протестующих вышла с Петровки на Садовое кольцо (Садовая-Каретная) и идет по обочине на восток — в сторону Цветного бульвара.
«Даже канатоходец устал и сидит на веревке», — описывает корреспондент «Медузы» ситуацию на проспекте Сахарова.
По Петровке несут в том числе транспарант о 31-й статье Конституции. Видимо, это «Другая Россия».
При этом на Пушкинской площади люди продолжают преследовать корреспондента ВГТРК.
Активисты не пошли по бульварам, а свернули к Петровке, 38 — зданию главного управления МВД по Москве.
Часть людей пошли с Пушкинской площади обратно в сторону Чистых прудов, передает «Дождь».
На акции солидарности в Петербурге задержали в общей сложности троих человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин, как всегда, на своей волне.
Корреспондент «Медузы» условно делит протестующих на Пушкинской площади на три группы:
- «тупят» в телефоны,
- тусуются у памятника,
- бегают за корреспондентом ВГТРК Ярославом Красиенко.
Алексей Навальный сегодня не участвовал в акции, вот его оценка.
Хотя концерт на Сахарова официально заканчивается в 20:00, полицейские у рамок уже шутят, что все закончилось. Люди массово покидают проспект, передает корреспондент «Медузы».
Корреспонденту ВГТРК Ярославу Красиенко мешают работать, бросая деньги под ноги.
Девушка, рассказывавшая «Дождю» про этот плакат (в центре справа), сказала, что пока учится в школе.
Зрители концерта на проспекте Сахарова также начали постепенно расходиться, передает корреспондент «Медузы».
На Пушкинской площади развернули транспарант с полным текстом 31-й статьи Конституции, посвященной свободе собраний.
«Площадку последнего летнего фестиваля „PRO лето“ на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тысяч человек», — пишет мэрия Москвы. Напомним, что на прошлый митинг, по данным мэрии, пришли более 100 тысяч человек. Сегодняшнее мероприятие уже не освещается в прямом эфире, хотя там и выступают звезды первой величины.
Оцепление по бокам Пушкинской площади снято. «Давно сели в автозак и уехали», — передает корреспондент «Медузы».
Любовь Соболь поблагодарила всех за протест. Видимо, она больше не будет сегодня участвовать в акции.
«Танцуй под Бузову!»
А на Пушкинской площади снова корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко.
«Медиазона» пишет, что протестующие, которые пошли в центр, вышли на Новый Арбат.
На проспекте Сахарова, тем временем, выступает Ольга Бузова.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не согласен. Говорит, что там полторы тысячи.
«В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимает участие около 750 человек», — отчиталось ГУ МВД.
Полиция через мегафон объявила, что шествие завершилось. Просят покинуть площадь.
Вот такие шокеры.
У росгвардейцев на Пушкинской имена срезаны с сумок. Некоторые взяли в руки электрошокеры «и поигрывают ими», передает корреспондент «Медузы».
Соболь спускается в метро на эскалаторе, там скандируют «Путин — вор!».
От перекрытой Манежной площади протестующие повернули на Моховую, передает «Медиазона».
Любовь Соболь спустилась в подземный переход, заходит в метро.
Корреспондент «Медузы» передает, что Пушкинскую площадь, судя по всему, оцепляют со всех сторон. На предыдущих акциях тоже использовали такую тактику. После этого начинались задержания.
Около 300 человек подошли к Манежной площади, передает «Медиазона».
Вокруг Пушкинской площади больше десятка полицейских автобусов и автозаков.
Около мэрии все разбежались, теперь там только отряд Росгвардии.
Часть протестующих успела выйти на Тверскую и сейчас собралась у мэрии, передает корреспондент «Медузы».
Корреспонденты «Медузы» отмечают, что стала очень плохо работать мобильная связь.
Ведущие «Дождя» отмечают, что оцепление Росгвардии, вопреки обыкновению, не в полном обмундировании для разгона акций. Они просто в бронежилетах и кепках. Без шлемов и щитков на руках и ногах.
Вот как это выглядит.
Цепочка ОМОН выстраивается по Страстному бульвару — от Тверской до кинотеатра «Россия».
Росгвардия перекрывает выход с Пушкинской площади в сторону Тверской улицы.
Люди продолжают скандировать около памятника Александру Пушкину.
К Пушкинской площади подъехали автозаки.
На Пушкинской площади полиция просит протестующих разойтись.
Пушкинская заполнена примерно так.
А на сцену проспекта Сахарова вышел Тима Белорусских!
Часть протестующих начала выходить на Тверскую, передает корреспондент «Медузы».
Плакат потом подняли и снова растянули.
На Пушкинскй площади какая-то потасовка. Кто-то сорвал розовый транспарант в поддержку сестер Хачатурян.
Протестующие выходят на Пушкинскую площадь — финальную точку заявленного маршрута.
Стоит отметить, что корреспонденты «Медузы» не увидели ни на одном из бульваров фестивалей «Цветочный джем» или подготовку к Дню знаний. Хотя мэрия утверждала, что все бульвары будут настолько заняты, что шествие невозможно.
А вот и активисты провластного «Недопускай».
По версии Baza, полиции дали команду действовать максимально вежливо и задерживать только «в случае явных нарушений правопорядка».
На Пушкинской площади вообще не видно полиции, никаких перекрытий.
Вышли на Трубную площадь.
В акции участвуют все лидеры формального и неформального протеста. Полиция пока не реагирует вообще никак.
«Смотрите, какое знакомое место! Это центр сбора подписей, в котором я жила в подвале, пока держала голодовку», — говорит Соболь (через несколько минут после этой записи).
Протестующие уже дошли до Рождественского бульвара — он выходит на Трубную площадь (середину маршрута).
Полиция не мешает протестующим, но следит, чтобы те не выходили на проезжую часть. В мегафон полиция объявляет, что не надо выходить на дорогу.
К протестующим примкнули в том числе активисты, выступающие в защиту сестер Хачатурян.
По оценке корреспондента «Медузы», в шествии участвуют несколько тысяч человек — от начала колонны не видно ее хвоста.
Любовь Соболь тоже там.
Собравшиеся на Чистых прудах начали шествие по бульварам.
Напротив сцены на проспекте Сахарова канатоходец!
На Чистых прудах люди скандируют «Пойдем!» и «Мы здесь власть!».
Корреспондент «Медиазоны» увидел у метро Красные ворота (рядом с Сахарова) человека с табличкой с цифрой пять. Вокруг него собирались люди. «После этого молодой человек с табличкой потребовал от корреспондента „Медиазоны“ удалить его фотографию с телефона, а затем стал бежать за журналистом. В итоге корреспондент „Медиазоны“ скрылся в переходе», — пишет издание.
«Вышел первый певец — видимо, разогрев. Его никто не знает, никто не хлопал», — передает наш корреспондент с Сахарова.
Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский тоже пришел на Чистые пруды.
Постоянная рубрика «Сгон бюджетников и студентов на провластную акцию».
На Чистые пришел незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, передает наш корреспондент.
Самый известный сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД Алексей Окопный тоже пришел на акцию.
У памятника Грибоедову на Чистых прудах народу прибавилось.
На проспекте Сахарова, как передает наш корреспондент, начинают собираться люди. Много молодежи, но есть и группы людей, которые будто бы кого-то ждут. Сам концерт начнется в 15:00.
На Чистых прудах вторая пикетчица.
Группа мониторинга сообщает о небольшом снижении качества работы сети «Мегафона» в районе акции в Москве.
Сегодня за два часа до начала шествия в Москве задержали двух активистов «Другой России» Дмитрия Андрианова и Сергея Семенова — они вывесили на департаменте региональной безопасности мэрии (отвечает за согласование массовых акций) баннер с лозунгом «Свободу собраний всегда и везде!».
В эфире «Дождя», между тем, зарегистрированный (!) кандидат в Мосгордуму Михаил Конев. Как мы уже писали ранее, формально он идет против проректора НИУ ВШЭ Валерии Касамары в 45-м округе, но в эфире Первого канала открыто выступал против снятого кандидата Ильи Яшина. Конев, в частности, написал заявление об использовании Яшиным админресурса на выборах. Оно стало одним из поводов для отказа в регистрации.
В Петербурге сегодня тоже пикеты в поддеркжу фигурантов «московского дела».
На Чистых прудах — автозаки…
А буквально в нескольких сотнях метров на проспекте Сахарова — фудтраки с бургерами.
«МБХ медиа» передает переговоры полицейских:
— Что-то войск нет.
— Они будут на месте, не переживай.
Корреспондент «Дождя» Мария Борзунова рассказывает, что от Трубной площади до Чистых прудов пока проход свободный.
Традиционно мэрия Москвы подготовила ответ на протестные акции. Сегодня на проспекте Сахарова пройдет фестиваль «PRO Лето». Вот кто там выступит.
В эфире «Дождя» показывают одиночные пикеты провластного Национально-освободительного движения на Пушкинской площади с плакатами «Майдану — нет, оккупации — нет».
А к Пушкинской площади еще вчера подогнали водометы! Их никогда не использовали на протестных акциях.
Рядом уже дежурит полиция.
Шествие запланировано на 14:00 от Чистых прудов до Пушкинской площади. Вот как сейчас у памятника Грибоедову на Чистых.
Добрый день! Сегодня в Москве ожидается несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Оно посвящено «московскому делу» о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек.