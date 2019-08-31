Что: несогласованная акция протеста в формате шествия

Где: от Чистых прудов до Пушкинской площади в Москве

Сколько участников: по данным ГУ МВД — 750 человек; по оценкам корреспондента «Медузы» — несколько тысяч

Задержания: в Петербурге — три человека, в Москве никого не задержали

Альтернатива от мэрии Москвы: фестиваль «PRO Лето» с Ольгой Бузовой и Тимой Белорусских

Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. Телеграм «Апологии Протеста»