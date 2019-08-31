В Петербурге полиция задержала на акции протеста троих человек

Полиция Петербурга задержала троих человек на акции в поддерджку московских протестов и фигурантов « », сообщает корреспондент «Медузы».

Полицейские задержали возле станции метро «Владимирская» мужчину, пытавшегося отобрать плакат у протестующих, активистку, у которой не оказалось с собой документов, а также корреспондента телеканала «78». Журналиста быстро отпустили.

Акция протеста в Петербурге, по заявлению ее организаторов, будет проходить до 10 утра 1 сентября

В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий и в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. По данным полиции, на акцию вышли 750 человек, по оценке корреспондентов «Медузы» — несколько тысяч человек.

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