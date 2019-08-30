В СИЗО «Лефортово», где находятся осужденные украинцы, не пустили адвокатов. Но там побывал Виктор Медведчук

В московский следственный изолятор «Лефортово» 30 августа не допустили адвокатов осужденных украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко. Глава «Агоры» Павел Чиков рассказал, что администрация в нарушение закона не пропустила адвокатов Ольгу Динзе и Светлану Сидоркину.

При этом, как отмечает корреспондент РИА Новости, СИЗО посетил пророссийский депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Медведчук и еще один лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович рассказали журналистам, что посетили заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. Депутаты Рады передали им хлеб и сало.

В конце августа в СИЗО «Лефортово» этапировали нескольких украинских заключенных, отбывающих наказание в России. Это происходит на фоне подготовки к обмену между Москвой и Киевом.