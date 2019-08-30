СБУ: обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа не состоится. Точная дата пока не определена

Обмен заключенными между Россией и Украиной, планировавшийся на 30 августа, не состоится. Об этом изданию «Обозреватель» заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Новая дата обмена пока неизвестна. При этом Гитлянская отметила, что никаких препятствий для обмена нет и «все идет планово».

Ранее адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян, заявлял, что обмен может состояться на следующей неделе, предположительно, 3 сентября.

В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова сообщила в фейсбуке, что Россия и Украина провели обмен заключенными. Она утверждала, что среди них был режиссер Олег Сенцов, осужденный за терроризм. Запись Исламовой репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Утром офис Владимира Зеленского опроверг эти данные.