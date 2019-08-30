Покрас Лампас заступился за активистку, требовавшую убрать «Супрематический крест». Ее обвиняют в несогласованном митинге

Автор стрит-арта Покрас Лампас высказался против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в с требованием убрать стрит-арт с площади в Екатеринбурге.

«Из новостей узнал, что Оксану забрали в суд, что ей шьют несанкционированный митинг на площади и хотят дать 15 суток или арест. Давайте не будем мешать понятия: то, что делали активисты на площади, подходит под категорию арт-перформанса, хеппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинг», — сказал Покрас Лампас в своем инстаграме.

Сама Иванова поблагодарила художника за поддержку.

На Оксану Иванову после акции составили протокол об организации несанкционированного митинга. Суд отказался рассматривать дело, вернув протокол в полицию на доработку.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в начале июля в рамках фестиваля «Стенограффия». Вскоре коммунальщики частично закатали изображение в асфальт. Работы по восстановлению должны были начаться 26 августа, но были отложены из-за протестов православных активистов.

После протестов организаторы «Стенограффии» и Покрас Лампас приняли решение незначительно изменить граффити и убрать из него очертания креста, чтобы «не ссорить между собой людей».