На Любовь Соболь напали в Москве

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и сотрудница ФБК Любовь Соболь заявила, что на нее напали в Москве.

Соболь не уточнила, какую жидкость на нее выплеснули, но отметила, что ее сборщиков подписей во время кампании в Мосгордуму обливали фекалиями.

По мнению Соболь, нападение на нее могли организовать люди близкого к власти бизнесмена Евгения Пригожина. «Его почерк, его „фекальный“ стиль, его человек снимал меня на камеру во время нападения», — заявила Соболь.

Политик связала нападение с акцией протеста, запланированной на 31 августа.

Накануне Любовь Соболь объявила о проведении шествия по бульварам в центре Москвы 31 августа. Мэрия отказалась согласовать шествие, заявив, что оно «создаст помехи движению пешеходов».

Соболь — одна из наиболее известных независимых кандидатов в Мосгордуму, которых власти отказались допустить к выборам. С середины июля она и другие незарегистрированные кандидаты организовали в Москве серию акций протеста.

Большинство этих акций не были согласованы властями. Они заканчивались задержаниями сотен участников и обычных прохожих. После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.