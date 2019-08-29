AP: в иранском космическом центре взорвалась ракета
На стартовой площадке иранского космического центра в провинции Семнан, предположительно, взорвалась ракета, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на спутниковый снимок. На нем виден черный дым и обгоревшие части ракеты.
Иран собирался в ближайшие дни запустить ракету со спутником Nahid 1. Связан ли взрыв с этим запуском, до конца не ясно.
Associated Press отмечает, что это третий неудачный запуск иранской ракеты в этом году.
Власти Ирана это не комментировали.
Власти США ранее выступали против ракетных запусков Ирана, заявляя, что это нарушает резолюцию Совбеза ООН, который призывал Тегеран не осуществлять никаких действий, связанных с баллистическими ракетами.
В последние месяцы отношения Ирана и США резко обострились после несколько инцидентов с танкерами в Персидском и Оманском заливах. Стороны сбили по беспилотнику друг друга.
В июле Иран повысил уровень обогащения урана на фоне выхода США из ядерной сделки.