NYT: Telegram выпустит собственную криптовалюту в течение двух месяцев

Мессенджер Telegram, разработанный командой Павла Дурова, намерен выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram в течение двух ближайших месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех инвесторов проекта.

Также Telegram намерен запустить систему электронных кошельков, которая позволит обмениваться новой валютой 200-300 миллионам пользователей приложения по всему миру.

В конце 2017 года стало известно, что Telegram разрабатывает блокчейн-платформу TON, где будет использоваться криптовалюта Gram. На создание платформы команда Дурова привлекла у инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Сроки запуска платформы неоднократно переносились. Сейчас, пишет NYT, в соглашениях прописано, что Telegram обязуется запустить новую валюту до 31 октября 2019 года либо вернуть деньги инвесторам.