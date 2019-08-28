Apple запретила подрядчикам слушать голосовые запросы пользователей Siri. Ранее на компанию подали в суд из-за прослушки

Компания Apple запретила подрядчикам прослушивать голосовые команды, которые отправляют пользователи Siri. Теперь это могут делать только сотрудники Apple, сообщается на сайте компании.

Такие изменения внесли в программу контроля качества голосового помощника Siri. Ранее подрядчики могли прослушивать записи, чтобы проверить, как Siri выполняет команды пользователей.

Для проверки качества работы Siri станут использовать только записи пользователей, которые согласятся участвовать в программе. Кроме того, в Apple отказались хранить аудиозаписи голосовых команд и пообещали удалять любые записи, сделанные без ведома пользователей.

В июле газета The Guardian сообщила, что субподрядчики Apple, занимающиеся Siri, прослушивают голосовые запросы пользователей. После этого Apple приостановила программу контроля качества Siri для ее доработки. В компании сообщили, что программа возобновит работу осенью 2019 года.

В августе в суд Калифорнии подали иск к Apple из-за прослушивания голосовых запросов пользователей Siri. Компанию обвинили в нарушении местных законов о защите частной жизни, которые запрещают записывать разговоры без согласия граждан.