На Apple подали в суд из-за прослушки голосовых запросов пользователей Siri

В американский суд подан иск к корпорации Apple из-за прослушивания голосовых запросов пользователей Siri. Исковое заявление, как стало известно Bloomberg, направлено в суд калифорнийского города Сан-Хосе.

Истец, представляющий интересы несовершеннолетнего, обвиняет Apple в нарушении калифорнийских законов о защите частной жизни, запрещающих запись разговоров без согласия граждан.

Обратившийся в суд (его имя Bloomberg не разглашает) также обвиняет Apple в даче ложных показаний Конгрессу в письменном ответе на запрос о защите конфиденциальных данных пользователей.

В конце июля британская газета The Guardian выпустила расследование, в котором сообщалось, что субподрядчики Apple, занимающиеся Siri, прослушивают запросы пользователей голосовому помощнику.

После выхода статьи Apple объявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri для ее доработки.