«Союз» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом на борту успешно пристыковался утром 27 августа к модулю «Звезда» Международной космической станции, сообщает «Роскосмос».

«Союз» стартовал с Байконура 22 августа и должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки «Курс» на модуле «Поиск».

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, аппаратура, отказавшая при первой стыковке, эксплуатируется на МКС уже десять лет и сделана не в России. В связи с этим Рогозин поручил создать спецкомиссию для оценки состояния станции.

После успешной стыковки с МКС в твиттере робота Федора появилось следующее сообщение: