Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей

С 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против России из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщается в официальном журнале федерального правительства США.

Новые санкции предполагают, что американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Также США будут препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ограничительные меры будут действовать как минимум 12 месяцев. РБК отмечает, что они носят символический характер.

Первый пакет санкций США против России из-за «дела Скрипалей» вступил в силу год назад. Он предусматривает запрет поставок продукции двойного назначения.

Второй пакет санкций планировали ввести через три месяца после первого, если Россия не докажет, что откажется от применения химического и биологического оружия. Второй пакет предусматривал введение как символических, так и серьезных ограничений — например, запрет на экспорт товаров в США и импорт туда.

Новые санкции против России не были введены в трехмесячный срок, что стало поводом для критики президента США Дональда Трампа со стороны его политических оппонентов.