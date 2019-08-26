The Guardian: Трамп поссорился с лидерами «Большой семерки» из-за России

Предложение Дональда Трампа вернуться к формату «Большой восьмерки» при участии России привело к ссоре на саммите G7 в Биаррице, сообщает The Guardian.

По данным дипломатических источников газеты, президент США высказывал эту идею во время ужина лидеров «семерки» 24 августа, отвергая любые аргументы своих коллег. Трампа поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, японский премьер Синдзо Абэ сохранял нейтралитет по данному вопросу, а все остальные лидеры выступили резко против возвращения России в G8.

Лидеры «семерки» настаивали, что G7 является «семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», к которым не принадлежит Владимир Путин, отмечает источник The Guardian. Трамп же настаивал на том, что присутствие России необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.

Дональд Трамп неоднократно призывал восстановить Россию в «Большой семерке». Накануне саммита в Биаррице появлялась информация о том, президент Франции Эммануэль Макрон договорился с Трампом пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Позже Макрон это опроверг.