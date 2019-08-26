Суд восстановил главу штаба Навального в Петербурге на муниципальных выборах

Санкт-Петербургский городской суд восстановил на выборах муниципальных депутатов лидера местного штаба Навального Александра Шуршева и главреда «Московского комсомольца» в Петербурге Максима Кузахметова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Шуршев заявил «Интерфаксу», что, городской суд восстановил на выборах в общей сложности шестерых из 11 независимых кандидатов, регистрация которых ранее была аннулирована (среди них были самовыдвиженцы, кандидаты от партий «Яблоко» и ЛДПР). До конца дня суд должен рассмотреть иски еще пятерых.

Решение о снятии с выборов Александра Шуршева и Максима Кузахметова 15 августа принял Ленинский районный суд Петербурга по иску члена «Единой России» Максима Григорьева. Истец утверждал, что Шуршев и Кузахметов нарушили срок подачи документов на регистрацию. Суд согласился с этим, хотя срок приема документов продлил городской избирком Петербурга.

Шуршева и Кузахметова на выборах зарегистрировала избирательная комиссия муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский». Независимые кандидаты обвиняли ее в нарушениях: тайном назначении выборов, создании очередей из фейковых кандидатов и установке устройств, которые глушат аудиозапись. На Шуршева нападали возле ИКМО «Екатерингофский». Комиссия зарегистрировала его только после вмешательства городского избиркома.

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