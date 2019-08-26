Мэрия Москвы отказала в шествии против политических репрессий 3 сентября

Правительство Москвы отказало в согласовании шествия против политических репрессий, запланированного на 3 сентября. Ответ мэрии опубликовала в своем телеграм-канале одна из заявителей акции, член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева.

В документе говорится, что мероприятие «создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии». «Кроме того, в указанный день в Москве запланировано проведение большого количества мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», — говорится в письме мэрии.

Шествие численностью до 30 тысяч человек планировалось от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с 19:00 до 21:00 3 сентября.

Ранее мэрия Москвы также отклонила заявку Либертарианской партии России на шествие против политических репрессий 31 августа.

Организаторы обеих акций заявили «Коммерсанту», что выйдут на улицы Москвы 31 августа и 3 сентября вне зависимости от позиции мэрии.

Акции протеста оппозиции, связанные с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходят в Москве с середины июля. 27 июля и 3 августа две несанкционированные акции жестко разогнала полиция, задержав более тысячи человек в каждый из дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, фигурантами которого на данный момент являются более 15 человек.