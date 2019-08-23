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Почему мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции 31 августа. Три причины
11:39, 23 августа 2019
Источник: Meduza
В мэрии Москвы
объяснили
, почему отказались согласовать шествие и митинг оппозиции 31 августа по Бульварному кольцу. По утверждению департамента региональной безопасности, в центре будет много мероприятий, посвященных Дню знаний, а на другую дату — 25 августа — организаторы не согласились. Это противоречит письменному ответу, который получили заявители акции. Там просто
сказано
, что участники акции не поместятся на Страстном бульваре (где раньше уже проводили подобные шествия), а никаких альтернатив мэрия не предлагала.
Фото в анонсе: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA
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