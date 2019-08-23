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Почему мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции 31 августа. Три причины

Источник: Meduza
В мэрии Москвы <a href="https://www.mskagency.ru/materials/2920667" target="_blank">объяснили</a>, почему отказались согласовать шествие и митинг оппозиции 31 августа по Бульварному кольцу. По утверждению департамента региональной безопасности, в центре будет много мероприятий, посвященных Дню знаний, а на другую дату — 25 августа — организаторы не согласились. Это противоречит письменному ответу, который получили заявители акции. Там просто <a href="https://www.facebook.com/soboll.ru/posts/2388876181370238" target="_blank">сказано</a>, что участники акции не поместятся на Страстном бульваре (где раньше уже проводили подобные шествия), а никаких альтернатив мэрия не предлагала.
В мэрии Москвы объяснили, почему отказались согласовать шествие и митинг оппозиции 31 августа по Бульварному кольцу. По утверждению департамента региональной безопасности, в центре будет много мероприятий, посвященных Дню знаний, а на другую дату — 25 августа — организаторы не согласились. Это противоречит письменному ответу, который получили заявители акции. Там просто сказано, что участники акции не поместятся на Страстном бульваре (где раньше уже проводили подобные шествия), а никаких альтернатив мэрия не предлагала.

Фото в анонсе: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA