Либертарианская партия: суд обязал мэрию Москвы найти альтернативный маршрут для шествия 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск незарегистрированной Либертарианской партии, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовать шествие против политических репрессий 31 августа.

В Либертарианской партии сообщили, что суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку для шествия. В партии отметили, что суд не стал согласовывать ранее предложенный маршрут.

Либертарианская партия подавала в мэрию уведомление о шествии по бульварам Москвы от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Городские власти отказались удовлетворить эту и другие заявки на акции протеста 31 августа.

С середины июля в Москве проходят акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. Многие из них не были согласованы.

10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, на который пришли 50-60 тысяч человек. Это крупнейшая акция протеста последних лет.