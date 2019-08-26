Аэропорт Жуковский закупит пропановые пушки для отпугивания птиц

Администрация аэропорта Жуковский в Московской области начала внедрять новое оборудование для отпугивания птиц. Об этом сообщает RNS со ссылкой на компанию-оператора аэропорта «Рампорт Аэро».

Новое оборудование намереваются установить в кратчайшие сроки — до открытия выставки МАКС-2019, которое состоится 27 августа.

«Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

15 августа стая чаек попала в двигатели вылетевшего из аэропорта пассажирского самолета «Уральских авиалиний» — из-за этого оба двигателя вышли из строя. Экипаж совершил экстренную посадку на находящееся поблизости кукурузное поле; в результате инцидента никто не погиб.