AFP: лидеры «Большой семерки» решили, что возвращать Россию в группу еще рано

Обновлено. Лидеры G7 считают, что еще «слишком рано» возвращать Россию в группу, сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

Лидеры стран обсудили возвращение России в группу во время саммита в Биаррице, который открылся 24 августа. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

Собеседник Kyodo отказался раскрыть результаты переговоров.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что допускает возможность приглашения России на следующий саммит «Большой семерки», который пройдет в США.

Дональд Трамп неоднократно призывал восстановить Россию в «Большой семерке». В последний раз он озвучил такое предложение за несколько дней до саммита в Биаррице.

21 августа канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Макрон фактически опроверг новость CNN, заявив, что возвращение России в G7 до разрешения украинского кризиса стало бы «стратегической ошибкой» и знаком «слабости».