Президент Бразилии отправил военных на тушение горящих лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил военных на борьбу с лесными пожарами.

«Во время службы в армии я научился любить леса Амазонки и я хочу помочь защитить их», — заявил Болсонару в телеобращении.

В изданном Болсонару указе, пишет BBC News, говорится, что военные будут направлены в заповедники, на территории, заселенные коренными народами, а также приграничные зоны.

Власти регионов смогут привлекать армейские подразделения «для обнаружения и ликвидации очагов пожаров», а также «для предотвращения преступлений против окружающей среды».

Указ о привлечении военных к борьбе с пожарами будет действовать в течение месяца — до 24 сентября, но, в случае необходимости, срок действия чрезвычайных мер может быть продлен.

Леса Амазонки производят около 20% всего кислорода на Земле.

На территории Бразилии с начала 2019 года зафиксировано рекордное число очагов природных пожаров. По мнению представителей природоохранных организаций, причина многих пожаров — поджоги с целью расчистки пространства для полей, пастбищ и добычи полезных ископаемых.

Резкий рост числа пожаров связывают, в том числе, и с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару, который публично критиковал организации, защищающие леса Амазонки.

Лидеры многих стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обвинили власти Бразилии в том, что они не предпринимают достаточных усилий для борьбы с пожарами. Кроме того, Франция и Ирландия пригрозили заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой. Ожидается, что лесные пожары в Бразилии также станут одной из основных тем предстоящего саммита «Большой семерки».

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