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Леса Амазонки горят рекордными темпами. В Сан-Паулу дым от пожаров превратил день в ночь

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Тропические леса Амазонки охвачены огнем. С начала года зафиксировано более 74 тысяч очагов лесных пожаров, на 85% больше, чем годом ранее. Причина большинства пожаров — поджоги, считают защитники природы. Леса сжигают фермеры, чтобы освободить участки под поля и пастбища. Дым лесных пожаров 20 августа достиг Сан-Паулу, превратив в этом бразильском городе день в ночь. За леса Амазонки переживают люди по всему миру (хэштег #PrayforAmazonia один из самых популярных в твиттере), включая Леонардо ди Каприо, посвятившего лесным пожарам пост в инстаграме.
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