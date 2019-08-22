Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Леса Амазонки горят рекордными темпами. В Сан-Паулу дым от пожаров превратил день в ночь
1 минута
12:39, 22 августа 2019
Тропические леса Амазонки охвачены огнем. С начала года зафиксировано более 74 тысяч очагов лесных пожаров,
на 85% больше
, чем годом ранее. Причина большинства пожаров — поджоги,
считают защитники природы
. Леса сжигают фермеры, чтобы освободить участки под поля и пастбища. Дым лесных пожаров 20 августа достиг Сан-Паулу, превратив в этом бразильском городе день в ночь. За леса Амазонки переживают люди по всему миру (хэштег #PrayforAmazonia один из самых популярных в твиттере), включая Леонардо ди Каприо, посвятившего лесным пожарам
пост в инстаграме
.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам