Франция и Ирландия пригрозили заблокировать торговый договор ЕС с Южной Америкой. Они требуют от Бразилии активнее тушить лесные пожары

Франция и Ирландия пригрозили заблокировать принятие всеобъемлющего торгового договора между ЕС и странами в случае, если власти Бразилии не предпримут меры по более активному тушению лесных пожаров в лесах Амазонии. Об этом сообщает BBC News.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил мнение, что пожары в Бразилии необходимо обсудить на саммите «Большой семерки», который пройдет 24-25 августа. «Наш дом горит. В прямом смысле. Леса Амазонии — легкие, которые производят 20% кислорода планеты, и они в огне. Это международный кризис», — написал он в твиттере. В ответ на это президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Макрона в «неоколониализме» за стремление обсуждать происходящее в Южной Америке на саммите, где не представлены страны региона.

Горят леса Амазонки. Дым окутал Сан-Паулу Meduza

С начала года сгорели почти 2 миллиона гектаров лесов Амазонии. Власти Бразилии считают, что пожары происходят в том числе по причине умышленных поджогов.

Соглашение между ЕС и Меркосур разрабатывалось около 20 лет. Оно должно стать крупнейшим международным договором как для одной, так и для другой стороны. На Евросоюз приходится более 20% экспорта стран Меркосур.