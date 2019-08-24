«Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию». Отказ допустить Дмитрия Гудкова на выборы обжалован в Верховном суде

Отказ зарегистрировать Дмитрия Гудкова кандидатов в депутаты Мосгордумы обжалован в Верховном суде.

Иск в Верховный суд подала команда Гудкова, пока сам незарегистрированный кандидат в депутаты отбывает административный арест.

«Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию», — заявили «Интерфаксу» в штабе Гудкова.

Бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков пытался баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Избирком забраковал часть собранных им подписей. Отказ в регистрации подтвердил Центризбирком, а затем и Мосгорсуд.

С 28 июля Гудков находится под административным арестом. Сначала ему назначили 30 суток ареста за организацию несогласованной акции 14 июля. 23 августа, когда еще не истек срок предыдущего ареста, Гудкову назначили еще 10 суток ареста — за пост в соцсетях с призывом на акцию 27 июля.