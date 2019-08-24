Корабль «Союз» с роботом Федором не смогли пристыковать к МКС с первой попытки

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» не смогли пристыковать к Международной космической станции (МКС) с первой попытки.

Стыковка была назначена на 08:30 мск. Она должна была проходить в автоматическом режиме. Однако к назначенному времени стыковки корабль находился в 96 метрах от станции — системе автоматической стыковки не удалось стабилизировать «Союз» и начать сближение со станцией.

Корабль начал отходить от МКС. По состоянию на 09:00 мск, «Союз» находился на расстоянии около 300 метров от станции. В Центре управления полетами выясняют, что стало причиной срыва стыковки, и решают, когда можно будет повторить попытку.

Журналистов, как сообщил корреспондент «Интерфакса», попросили покинуть ЦУП.

На борту «Союза МС-14» находится, в числе прочего груза, человекоподобный робот Федор. Последнее сообщение, которое было опубликовано в твитере, который ведется от имени Федора, такое:

Это сообщение ретвитнул глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.