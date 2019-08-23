Сотрудники ВШЭ опубликовали письмо, в котором назвали политический нейтралитет и гражданские свободы главными ценностями вуза

Сотрудники Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) опубликовали открытое письмо, в котором назвали политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми ценностями вуза.

О письме, сообщает РБК, рассказал в своем фейсбуке профессор факультета социальных наук Марк Урнов. Его пост доступен только для друзей, но документ опубликован в Google Documents.

В письме, в частности, говорится, что «многие студенты и сотрудники ВШЭ публично высказывают свою позицию» по вопросам протестов в Москве. «Ряд представителей общественности призывают университет к большей политической активности», однако, подчеркивается в обращении, «политическая агитация внутри университета и, тем более, от имени университета противоречит Уставу и Декларации ценностей НИУ ВШЭ и отвергается всеми нами».

Помощь студенту ВШЭ Егору Жукову в защите его гражданских прав оказывается «безотносительно к политическим взглядам», сообщают авторы письма.

Под обращением подписались около 50 человек, в том числе профессор факультета экономических наук Константин Сонин, научный руководитель Института образования ВШЭ Исак Фрумин, ведущий научный сотрудник и директор Центра трудовых исследований университета Владимир Гимпельсон.

21-летний студент ВШЭ Егор Жуков обвиняется по делу о массовых беспорядках, возбужденном после акции 27 июля. Следствие установило, что на видеозаписи с акции протеста, из-за которой Жуков стал обвиняемым по «московскому делу», был не он, но обвинения со студента ВШЭ не сняли.

В защиту Жукова была развернута широкая общественная кампания. За него, в частности, поручалась проректор ВШЭ Валерия Касамара, баллотирующаяся в депутаты Мосгордумы и считающаяся лояльным мэрии кандидатом. В поддержку Жукова были организованы пикеты, за участие в которых студент ВШЭ Артем Тюрин был отправлен под административный арест на 8 суток.

В мае 2019 года ВШЭ закрыла студенческое ток-шоу «В точку!», гостями которого в разное время были Дмитрий Песков, Павел Грудинин, Дмитрий Гудков. О закрытии шоу было объявлено перед тем, как в нем должна была принять участие юрист ФБК Любовь Соболь. Руководство вуза заявило, что Соболь не приглашали, а ток-шоу решили закрыть по другим причинам.