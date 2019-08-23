Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприемника после отбытия административного ареста. Об этом в твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Возле спецприемника с утра находились полицейские, но, как отметила Ярмыш, они не стали задерживать Навального.

На выходе из спецприемника Навальный поблагодарил всех людей, поддерживавших его, а также тех, кто «имел смелость» выходить на акции протеста, пишет «МБХ медиа».

«Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже недостаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся», — сказал Навальный.

Навальный провел под арестом 30 суток за призывы выйти на за свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля.

28 июля, когда Алексей Навальный находился под арестом, его госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». По мнению лечащего врача политика, это произошло из-за «повреждающего действия неопределенных химических веществ». Навального выписали из больницы спустя день.

Из-за госпитализации начальник спецприемника просил не включать в срок ареста Навального то время, что оппозиционер провел в больнице, но суд ему отказал.