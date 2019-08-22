Суд отказался добавить к аресту Навального срок, проведенный политиком в больнице

Судья Симоновского районного суда Москвы Валентин Кулешов отказался продлить срок административного ареста политику Алексею Навальному.

Продлить срок ареста просил начальник спецприемника — из-за того, что политик некоторое время находился в больнице с аллергической реакцией. По его мнению, Навальный, находясь в больнице, не отбыл более 18 часов назначенного ареста, так как не был под конвоем.

Навальный выйдет из-под ареста утром 23 августа.

Навальному назначили 30 суток ареста за призывы на акцию 27 июля.

28 июля политика госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». Его выписали на следующий день. По мнению лечащего врача Навального, реакция была «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».