В некоторых российских школах введут уроки психологии в младших классах. На них будут говорить о буллинге и вреде наркотиков

С 1 сентября в начальных классах некоторых российских школ в рамках пилотного проекта будет введены уроки психологии. Об этом сообщил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Вести уроки будут педагоги-психологи. В каких именно регионах будет запущен пилотный проект, решит министерство образования. Ведомство также определит, в каких классах начнется изучение психологии; Кекелидзе сообщил, что «скорее всего, это будут 3-4 классы».

Как уточнил Кекелидзе в интервью Daily Storm, занятия будут совмещать в себе элементы психологии и ОБЖ. На уроках, в частности, будут говорить о буллинге и о поведении в обществе сверстников, а также о физиологических изменениях, происходящих с возрастом, и о вреде наркотиков.