Троих россиян, арестованных на Украине, готовят к выдаче

Граждане России и проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

«Обмен должен состояться в самое ближайшее время», — уточнил Рыбин.

Адвокат заявил, что в списке для обмена есть и другие люди, но не уточнил их фамилии. «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен», — сказал Рыбин.

Ранее в московское СИЗО «Лефортово» из колоний были переведены осужденных украинцев. Источник «Интерфакса» заявил, что их могут выдать Киеву. Позже появилась информация, что в «Лефортово» этапировали еще граждан Украины.

Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными до конца августа, заявил источник «Коммерсанта». По его словам, под обмен могут попасть в том числе украинские моряки, в Керченском проливе.