Троих россиян, арестованных на Украине, готовят к выдаче
Граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Валентин Рыбин.
«Обмен должен состояться в самое ближайшее время», — уточнил Рыбин.
Адвокат заявил, что в списке для обмена есть и другие люди, но не уточнил их фамилии. «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен», — сказал Рыбин.
Ранее в московское СИЗО «Лефортово» из колоний были переведены пятеро осужденных украинцев. Источник «Интерфакса» заявил, что их могут выдать Киеву. Позже появилась информация, что в «Лефортово» этапировали еще троих граждан Украины.
Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными до конца августа, заявил источник «Коммерсанта». По его словам, под обмен могут попасть в том числе украинские моряки, задержанные в Керченском проливе.