Рослесхоз оценил ущерб от природных пожаров в 7 миллиардов рублей

Экономический ущерб от лесных пожаров с начала года в России составляет около 7 миллиардов рублей. Такие данные привел врио главы Рослесхоза Михаил Клинов.

Клинов отметил, что в последние дни ситуация с пожарами стабилизировалась. Сейчас в Сибири горят 1,12 миллиона гектаров, из которых 1 миллион — труднодоступные территории.

Повышенное внимание к ежегодным лесным пожарам в России в 2019 году было привлечено на фоне отказа властей некоторых регионов тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным».

В период наибольшего распространения площадь пожаров в Сибири превышала 2 миллиона гектаров.