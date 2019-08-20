Следствие подтвердило факты насилия над сестрами Хачатурян со стороны отца

Следствие посчитало установленными факты истязаний и сексуального насилия над со стороны их отца Михаила Хачатуряна. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, сестры Хачатурян в мае 2019 года написали заявления с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца, после чего СК начал проверку по фактам , и к ним. По итогам проверки следствие посчитало установленным сразу несколько фактов подобных действий.

При этом в соответствии с требованиями УПК было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим обстоятельствам.

Адвокат одной из сестер Сергей Паршин в комментарии ТАСС также отметил, что следователи «подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства». «Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено», — сказал он.