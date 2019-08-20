СК передал в суд материалы на пятерых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России завершил расследование и передал в суд материалы ряда уголовных дел, связанных с акциями за свободные выборы в Мосгордуму. Об этом сообщается на сайте СК.

В частности, завершено расследование уголовных дел против троих задержанных по итогам акции 27 июля — Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Их обвиняют в к представителям власти. Обвинения в массовых беспорядках им не предъявлены.

«Материалы уголовных дел в отношении указанных фигурантов выделены в отдельное производство. Вместе с тем расследование уголовного дела о массовых беспорядках [на акции 27 июля] продолжается», — отмечает СК.

Также завершено расследование уголовных дел против Владислава Синицы, которого обвиняют в из-за призывов к насилию над детьми силовиков, и Константина Котова, обвиняемого по о неоднократном нарушении правил проведения митинга.