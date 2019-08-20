Минобороны России показало видео первого полета беспилотника-разведчика «Альтиус-У»

Российский разведывательный беспилотник «Альтиус-У» успешно совершил свой первый полет, сообщает Минобороны РФ. Полет продолжался 32 минуты на высоте до 800 метров.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» совершил первый полет Минобороны России

«Альтиус-У» — беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета. Его масса равна шести тоннам. В министерстве сообщили, что он может выполнять «весь спектр разведывательных задач», используя оптические, радиотехнические и радиолокационные средства.

В ведомстве отметили, что беспилотник способен находиться в воздухе более суток, а благодаря спутниковому каналу управления радиус его действия практически не ограничен. При этом в прошлые годы военные говорили, что беспилотник «способен нести до двух тонн боевой нагрузки на дальность до 10 тысяч километров».

В декабре 2018 года стало известно, что Минобороны сменило подрядчика, разрабатывавшего беспилотник. Первоначально им занималось опытно-конструкторское бюро имени Симонова, затем — Уральский завод гражданской авиации.

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