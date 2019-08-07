Минобороны РФ опубликовало видео первого полета тяжелого беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало запись первого полета российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник».

Первый полет новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник» Минобороны России

Видео, говорится в аннотации, было снято во время испытания «на одном из аэродромов Минобороны». Дата проведения испытания не указывается. Ранее со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что первый полет «Охотник» совершил 3 августа.

БПЛА «Охотник» разработала корпорация «Сухой». О проекте «Охотник» Минобороны впервые рассказало в 2014 году, контракт с «Сухим» на разработку, как сообщалось, был подписан в 2011 году. Предполагается, что БПЛА «Охотник» будет действовать совместно с новейшим истребителем Су-57.

Первый полет «Охотника» был запланирован на 2018 год, однако неоднократно переносился.

В январе 2019 года на военных интернет-форумах и в телеграм-каналах были опубликованы предполагаемые снимки БПЛА «Охотник». Комментаторы отмечали его схожесть с американским беспилотником RQ-170 Sentinel, который в 2011 году был сбит в Иране и оказался в руках местных властей. Однако, писал корреспондент «Русской службы Би-би-си» Павел Аксенов, сходство «Охотника» (а также китайского тяжелого CH-7) с RQ-170 Sentinel, не означает, что российский и китайский дроны были скопированы с американского аппарата. Особая форма, одинаковая у всех трех аппаратов, указывал он, может быть одним из способов снижения заметности.